Взрыв ранил шестерых полицейских в ходе операции в США

В результате взрыва в ходе полицейской операции в американском Коннектикуте пострадали шестеро правоохранителей. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в городе Норт Хейвен. Полиция и отряд SWAT прибыли к одному из домов, в котором мужчина удерживал жену в заложниках. Они начали вести переговоры с ним, и в этот момент в сарае произошел мощный взрыв.

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Пострадали шесть полицейских, они получили ссадины и шрамы. Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что оставшиеся на месте правоохранители продолжили операцию. Причина взрыва неизвестна.