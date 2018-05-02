Две женщины в Раменках похитили у пенсионерки $40 тысяч

Две неизвестные женщины, представившись сотрудницами Пенсионного фонда, похитили у пенсионерки в Раменках деньги и ювелирное украшение, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МВД.

«27 апреля от пенсионерки 1933 г. рождения поступило заявление о том, что в тот же день в 16.00, представившись сотрудниками Пенсионного фонда, к ней в квартиру вошли две неизвестные женщины, после ухода которых она обнаружила отсутствие денежных средств в шкатулке. 30 апреля в ходе проведения проверки было установлено, что неизвестные тайно похитили 40 тыс. долл. США и золотую цепочку. Материальный ущерб составил около 2 млн 519 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, ведется розыск злоумышленниц.

Ранее сообщалось, что безработный житель столичного района Вешняки сдавал за еду свою квартиру для организации наркопритона.