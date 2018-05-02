В Пензе загорелся крупный склад
В Пензе загорелось здание склада на территории ПАО «Пензмаш», площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«Пожар возник на территории неэксплуатируемой части предприятия ПАО «Пензмаш» по адресу улица Баумана, дом №30, корпус 15», — сказал он.
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Он подтвердил, что общая площадь пожара в складском помещении составляет 400 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.
Причина возгорания пока неизвестна.
1 мая в Екатеринбурге произошел пожар в 9-этажном жилом доме, предположительно, его причиной стал взрыв.
По предварительной информации в квартире произошел хлопок. В результате инцидента никто не пострадал.