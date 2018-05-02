В Пензе загорелся крупный склад

В Пензе загорелось здание склада на территории ПАО «Пензмаш», площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Пожар возник на территории неэксплуатируемой части предприятия ПАО «Пензмаш» по адресу улица Баумана, дом №30, корпус 15», — сказал он.

Реклама

Он подтвердил, что общая площадь пожара в складском помещении составляет 400 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.

Причина возгорания пока неизвестна.

1 мая в Екатеринбурге произошел пожар в 9-этажном жилом доме, предположительно, его причиной стал взрыв.

По предварительной информации в квартире произошел хлопок. В результате инцидента никто не пострадал.