Макрон прокомментировал беспорядки в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал в своем твиттере беспорядки в Париже в ходе первомайской демонстрации в Париже.

«Я жестко осуждаю сегодняшнее насилие, которое произошло во время первомайского шествия. Все будет сделано для того, чтобы его вдохновители были установлены и понесли ответственность за свои действия», — написал Макрон.

Ранее сообщалось, что французская полиция применила слезоточивый газ против сотен протестующих в Париже. На первомайской демонстрации собрались сотни ультралевых протестующих, которые начали бить витрины и бросать бутылки с зажигательной смесью.