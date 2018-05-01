Два человека погибли и десять пострадали из-за клубного наркотика в Грузии

В течение недели два человека погибли и более 10 пострадали из-за употребления клубного наркотики в Тбилиси. Об этом сообщает частная грузинская телекомпания «Рустави 2».

По данным телеканала, в данный момент в столичной клинике находятся 4 человека, которые употребляли наркотик. Отмечается, что в субботу, 29 мая, погибла 22-летняя девушка после возвращения из ночного клуба «Бассиани» — предполагается, что смерть наступила от употребления наркотика, который распространяется как соль для ванн. В МВД Грузии подтвердили факт смерти девушки, однако не назвали официальной причины.

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Также, по информации телеканала, несколько дней назад от наркотического вещества, которое называют в клубах «наркотиком нового поколения», скончался 22-летний молодой человек, он умер по пути в больницу.

По подсчетам «Рустави 2», за неделю от клубного наркотика также пострадали более 10 человек.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Рио-де-Жанейро обнаружили 100 кг героина.