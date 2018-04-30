В Москве 7,5 тысяч человек приняли участие в митинге против блокировки Telegram

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В митинге против блокировки мессенджера Telegram в Москве приняли участие 7,5 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте ГУМВД России.

«Завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. В нем приняло участие 7500 человек», — говорится в сообщении.

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Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сообщил о технической невозможности блокировки мессенджера Telegram, в связи с чем необходимо менять государственный подход к интернет-сфере.

По его словам, Telegram имеет возможность обходить блокировки благодаря своим обновлениям, в то время как законопослушные сервисы будут и дальше попадать в черный список.