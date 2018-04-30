СМИ: в Малайзии туриста посадили за фейковые новости

Суд Малайзии вынес первый приговор в соответствии с законом по борьбе с фейковыми новостями в отношении гражданина Дании. Об этом пишет местная газета The Sundaily.

По данным издания, за публикацию ложной информации туриста приговорили к недельному тюремному заключению и оштрафовали на 10 тысяч ринггитов (около $2,5 тыс.).

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Как отмечается, датчанин опубликовал пост в соцсетях, в котором заявил, что стал жертвой инцидента со стрельбой и критиковал действия правоохранительных органов Малайзии. Полиция категорически отрицала обвинения туриста.

При этом в суде обвиняемый признал свою вину, а также сообщил, что не знал о существовании закона о фейковых новостях.

На момент вынесения приговора он уже находился в тюрьме семь дней и мог быть отпущен на свободу. Однако, датчанин остается в заключении, так как не может оплатить штраф.