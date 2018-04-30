Синоптики предупредили москвичей о возможной грозе в понедельник

В Москве в понедельник, 30 апреля, во второй половине дня возможна гроза, передает РИА «Новости» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«Днем в Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза», — заявили в центре.

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Специалисты также добавили, что синоптическая ситуация в Москве «обусловится влиянием теплого атмосферного фронта: на небе будут собираться кучево-дождевые облака, переходящие в грозовое состояние».

Ранее синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве в понедельник, 30 апреля, из-за сильного ветра и возможной грозы.

Сообщалось, что порывы ветра могут достигать скорости 12—17 м/с.