Консульство в Милане сообщило о возможной смерти россиянки в Альпах

В Пеннинских Альпах, расположенных на границе между Италией и Швейцарией, было обнаружено тело женщины, которая предположительно является гражданкой России, которая находилась в горах в качестве туристки, заявил сотрудник генерального консульства России в Милане, передает РИА «Новости».

«Тело было обнаружено сегодня утром в ходе операции, которую горные спасатели начали в воскресенье. Точной информации у нас пока нет. Дело в том, что тело было обнаружено с вертолета, забрать его спасателям пока не удалось. Мы даже не знаем еще, погибла эта женщина или нет. Личность ее тоже не установлена», — сказал он.

Отмечается, что тело нашли сотрудники альпийской службы Швейцарии. Об исчезновении туристки из России сообщил руководитель горноспасательной службы североитальянской автономной области Валле д'Аоста 30 апреля.