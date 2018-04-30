Число жертв взрывов в Кабуле выросло в три раза

В результате двух взрывов, которые произошли в Кабуле, погибли не менее 21 человека, сообщили представители министерства здравоохранения Афганистана, передает Reuters.

Ранее сообщалось о семи погибших в результате произошедшего.

Сообщается, что среди жертв - фотограф новостного агентства AFP. Также известно о 27 пострадавших в результате двойного взрыва, который произошел в час-пик.

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Взрывы произошли утром 30 апреля. Один из них, по предварительной информации, совершил террорист-смертник на мотоцикле.

По данным TOLOnews, погиб также начальник следственного отдела по району Бесад. Среди пострадавших есть журналисты, которые прибыли освещать первый взрыв.