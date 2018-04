Сотни мигрантов из Центральной Америки осадили границу с США

Группа жителей стран Центральной Америки собралась на границе Мексики и США, требуя предоставить им убежище в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Associated Press.

«Караван», в котором собрались около 200 мигрантов, взял в осаду пограничный пункт в мексиканском Тихуане. Американские пограничники уже заявили, что не смогут принять такое количество мигрантов.

Как пишет Los Angeles Times, собравшиеся выкрикивают различные лозунги и размахивают флагом Гондураса. Некоторые из них, судя по снимкам, забрались на металлические ограждения.

Участники «каравана», как его окрестили СМИ, начали свой путь 25 марта — пешком, на автобусе или на поезде. Большинство из них — жители Гондураса. Они заявляют, что на родине им угрожают местные бандиты.

Пограничники США предупреждают, что собравшимся придется ждать на территории Мексики, чтобы сотрудники пограничного пункта могли принять каждого.

Dozens of Central Americans are expected to ask for asylum at the U.S. border today https://t.co/qUGKfgG5ZQ pic.twitter.com/hseywgbHxY