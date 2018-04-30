На Украине избили соратника Саакашвили

В украинском Кременчуге неизвестные избили члена партии «Рух нових сил» Олега Филипаса. Об этом сообщила пресс-служба партии в своем фейсбуке.

«Олег Филипас ​​связывает нападение со своей политической активностью — именно он организовывал вече за импичмент президенту Петру Порошенко в своем городе», — говорится в сообщении.

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В партии рассказали, что в дом Филипаса ворвались вооруженные люди, которые нанесли ему многочисленные удары. В результате, как отмечается, у мужчины зафиксированы множественные переломы. Он готовится к операции.

Сам пострадавший заявил, что также связывает нападение с публикацией материалов, в которых он рассказывал, как «разворовывают местные бюджеты».

«Рух нових сил» — украинская политическая партия, которую возглавляет экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Ранее сообщалось, что украинский суд отказал Саакашвили в предоставлении защиты.