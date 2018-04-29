При пожаре в жилом доме в Егорьевске погибли дети

В результате пожара в жилом доме в подмосковном Егорьевске погибли два ребенка, еще один доставлен в больницу без сознания, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета.

«29 апреля 2018 года в городе Егорьевске в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома, произошло возгорание», — говорится в сообщении.

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В ходе тушения пожара были «обнаружены тела двух малолетних детей, третий в бессознательном состоянии доставлен в больницу».

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и пожарные. Установлены родители погибших детей, в ближайшее время их допросит следователь, отметили в ведомстве.