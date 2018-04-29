В Подмосковье мужчина напал с ружьем на отказавшуюся продавать алкоголь продавщицу

Нетрезвый житель Волоколамска ранил в ногу из охотничьего ружья продавщицу, отказавшуюся продавать ему алкоголь, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД.

«В дежурную часть ОМВД России по Волоколамскому району поступило сообщение о том, что у магазина расположенного в СНТ «Горняк-2» неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья в воздух», — говорится в сообщении.

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Полицейские выяснили, что пьяный 42-летний местный житель пошел в магазин за алкоголем с обрезом охотничьего ружья. Мужчина, угрожая оружием, потребовал от 41-летней владелицы магазина дать ему спиртное, но, получив отказ, выстрелил ей в ногу. После этого между ним и 53-летним мужем женщины произошел конфликт, в результате которого оба получили ранения различной степени тяжести.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «разбой», которая предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.