СМИ: иракский суд приговорил к пожизненному заключению 19 россиянок за участие в ИГ

Иракский суд вынес приговор о пожизненном заключении 19 россиянкам за участие в террористической группировке «Исламское государство» (ИГ), передает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал Al-Sumaria.

«Суд издал решение о пожизненном заключении в отношении 19 россиянок по обвинению в участии в ИГ», — сообщил телеканал.

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Дополнительные детали не приводятся.

Ранее сообщалось, что двух россиянок в Ираке приговорили к пожизненному заключению за участие в ИГ. Тогда, в общей сложности, Центральный уголовный суд приговорил к смертной казни и пожизненному заключению семерых женщин, имеющих иностранное гражданство.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.