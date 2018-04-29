На Урале эвакуировали 60 рыбаков с отколовшихся льдин

Голубой лед на озере Фрикселл в Трансантарктических горах Joe Mastroianni/National Science Foundation/Antarctic Photo Library

Спасатели Свердловской области эвакуировали 60 рыбаков, которые оказались заблокированными на двух отколовшихся льдинах на Белоярском водохранилище. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

«60 рыбаков эвакуированы с двух отколовшихся льдин на Белоярском водохранилище в Свердловской области. Пострадавших нет. Отрыв льдин был обнаружен в ходе планового патрулирования водоема. Опасности для рыбаков, находящихся на льдине не было. В течение часа все рыбаки были сняты со льдин и доставлены на берег», — говорится на сайте ведомства.

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Также отмечается, что при эвакуации использовались два плавательных средства: аэролодка «Пиранья» МЧС России и катер на воздушной подушке БАЭС.

Ранее сообщалось, что в бухте Магадана рыбаки застряли на дрейфующих льдинах.