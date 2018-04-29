На Урале эвакуировали 60 рыбаков с отколовшихся льдин

Спасатели Свердловской области эвакуировали 60 рыбаков, которые оказались заблокированными на двух отколовшихся льдинах на Белоярском водохранилище. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

«60 рыбаков эвакуированы с двух отколовшихся льдин на Белоярском водохранилище в Свердловской области. Пострадавших нет. Отрыв льдин был обнаружен в ходе планового патрулирования водоема. Опасности для рыбаков, находящихся на льдине не было. В течение часа все рыбаки были сняты со льдин и доставлены на берег», — говорится на сайте ведомства.

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Также отмечается, что при эвакуации использовались два плавательных средства: аэролодка «Пиранья» МЧС России и катер на воздушной подушке БАЭС.

Ранее сообщалось, что в бухте Магадана рыбаки застряли на дрейфующих льдинах.