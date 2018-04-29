В Ереване началось шествие протестующих от станции метро «Еритасардакан» к Ереванскому государственному университету, передает РИА «Новости».

Сообщается, что основную часть демонстрантов составляют студенты, впереди идут люди, одетые в белые халаты. Собравшиеся выкрикивают лозунги направленные против Республиканской партии Армении. Митингующие планируют пройти до здания Ереванского государственного университета, после чего пройти к медицинскому, аграрному и политехническому университетам. Шествие завершится на площади Франции, где в 15.00 мск появится лидер оппозиции Никол Пашинян, после чего протестующие пройдут к площади Республики, где в 17.00 начнется митинг оппозиции.

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Колонну сопровождают сотрудники правоохранительных органов, ситуация оценивается как спокойная.

Ранее лидер армянской оппозиции провел переговоры с президентом страны.