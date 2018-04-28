Аэропорт Жуковский восстановил работу после инцидента с самолетом

Аэропорт Жуковский восстановил свою работу в штатном режиме после экстренной посадки Ил-38, передает РИА «Новости».

Представитель аэропорта рассказал, что два борта из-за инцидента ушли на запасной аэродром, также три рейса — в Минск, Худжанд и Душанбе — ждут отправления.

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Ранее сообщалось, что самолет Ил-38 успешно приземлился в Жуковском с нераскрытой передней стойкой шасси.

Уточняется, что датчик невыпуска шасси сработал при посадке самолета на аэродроме летно-испытательного института имени Громова в Жуковском.

На борту воздушного судна находится экипаж в составе 4 человек.

26 апреля самолет, выполнявший рейс Москва — Челябинск, совершил аварийную посадку в аэропорту Казани из-за закурившего на борту пассажира.