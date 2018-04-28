В Баку второй раз за день загорелось здание Trump Tower

Второй пожар за день вспыхнул в здании Trump Tower в центре Баку, на место работают пожарные, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.

«Второй пожар за день вспыхнул в здании, известном как Trump Tower, в центре Баку, на место работают пожарники. Дадим дополнительную информацию», — сообщили в пресс-службе.

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Ранее сообщалось, что в Баку перекрыли дороги, ведущие к зданию горящему зданию Trump Tower. На место происшествия прибыл замглавы МЧС Этибар Мирзяев.

В здании Trump Tower Baku 33 наземных этажа, его высота достигает 130 метров.

В декабре компания Дональда Трампа (Trump Organization) решила прекратить соглашения по проектам в нескольких странах, в том числе в Азербайджане. Таким образом, строительство здания Trump Tower в форме паруса завершено не было.