Полиция Армении предупредила о возможных столкновениях в день выборов

Правоохранительные органы Армении предупредили о возможных провокациях, чреватых столкновениями в Ереване в день выборов премьер-министра страны 1 мая, передает РИА «Новости».

«Полиция в рамках своих полномочий сделает все для обеспечения жизни и здоровья участников мирных собраний, не предпримет никаких действий, ведущих к усложнению ситуации. Но, по полученной информации, есть потенциальная угроза, что некоторые экстремистские группы, воспользовавшись сложившейся ситуацией, могут пойти на провокации, подстрекая на столкновения с полицией», — сообщили представители полиции.

Отмечается, что попытки преодоления заслонов, оказания давления на наряды полиции, проникновения в полицейские отделения и на объекты под государственной охраной будут расценены как акты насилия, с целью пресечения которых могут быть применены все предусмотренные законом средства.