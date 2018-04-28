Суд отложил рассмотрение иска порноактрисы против Трампа

Global Look Press/Reuters

Суд перенес рассмотрение иска порноактисы Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд) против президента США Дональда Трампа на 90 дней, передает Reuters.

По данным агентства, суд принял данное решение из-за расследования в отношении личного адвоката Трампа Майкла Коэна, которые представляет президента в данном деле.

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«Суд считает, что существует большое потенциальное фактическое совпадение между гражданским и уголовным судопроизводством», — заявил судья.

9 апреля сотрудники ФБР провели обыск в доме, офисе и гостинице Коэна. Позже газета Washington Post сообщила, что Коэна обыскивают по подозрению в банковских махинациях. Также среди изъятых документов были касающиеся выплат порноактрисе Сторми Дэниелс, которая заявляла о сексуальной связи с Трампом, отметил источник издания.