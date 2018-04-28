Суд отложил рассмотрение иска порноактрисы против Трампа
Суд перенес рассмотрение иска порноактисы Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд) против президента США Дональда Трампа на 90 дней, передает Reuters.
По данным агентства, суд принял данное решение из-за расследования в отношении личного адвоката Трампа Майкла Коэна, которые представляет президента в данном деле.
«Суд считает, что существует большое потенциальное фактическое совпадение между гражданским и уголовным судопроизводством», — заявил судья.
9 апреля сотрудники ФБР провели обыск в доме, офисе и гостинице Коэна. Позже газета Washington Post сообщила, что Коэна обыскивают по подозрению в банковских махинациях. Также среди изъятых документов были касающиеся выплат порноактрисе Сторми Дэниелс, которая заявляла о сексуальной связи с Трампом, отметил источник издания.