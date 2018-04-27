При стрельбе в Екатеринбурге погибли два человека

В результате стрельбы в Екатеринбурге погибли двое мужчин, между которыми был длительный конфликт. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 27 апреля. В офис одной из частных компаний пришел бывший директор сторонней фирмы, а затем – бывший собственник этой же фирмы.

Реклама

«По данным следствия, между ними ранее возник конфликт: бывший собственник предъявлял претензии экс-директору по поводу того, что из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей собственник лишился определенного имущества (по сути, был вынужден расплачиваться за него). В ходе конфликта бывший собственник частной (сторонней) компании произвел выстрел в своего оппонента из пистолета, а затем попытался покончить с собой», — говорится в сообщении.

Один из мужчин погиб на месте. Стрелявший скончался позднее, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России («убийство»).