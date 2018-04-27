«Парк коррупции» с огромным золотым батоном откроют в Киеве

В киевском ботаническом саду готовят к открытию «Парк коррупции» — проект, который призван привлечь внимание к проблеме коррупции во власти. Об этом сообщает «112 Украина».

Проект презентовали его автор Ярослава Гресь и глава антикоррупционной инициативы ЕС на Украине Эка Ткешелашвили. По словам представителя Евросоюза, молодежь больше не хочет читать длинные антикоррупционные расследования и разбираться во всех нюансах.

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«Именно поэтому мы решили говорить с ней в формате интерактивного парка, где через понятные образы, объекты, виртуальную реальность, 3D, интерактивные панели и инсталляции объясняем не только, как работает топ-коррупция, но и что делают в Украине, чтобы ее преодолеть», — сказала Ткешелашвили.

Как отмечают организаторы, парк будет состоять из девяти надувных шаров, каждый из которых рассказывает свою историю. Общая площадь его составит 700 кв. м.

Один из залов в парке будет иметь форму 100-метрового золотого батона, который организаторы сравнили с «квинтэссенцией коррупции».

Ранее сообщалось, что на Украине у бывшего сотрудника генпрокуратуры нашли золотую лопату.