В Петербурге ФСБ пресекла канал поставок наркотиков из ЕС

ФСБ и МВД России во время операции в Санкт-Петербурге и Ленобласти пресекли канал, по которому в Россию осуществлялись поставки наркотиков из Евросоюза (ЕС), и задержали шесть членов преступной организации, передает РИА «Новости».

«ФСБ РФ и МВД России проведены оперативно-розыскные мероприятия по пресечению деятельности лиц, причастных к организации трансграничного канала поставок наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере из стран ЕС в Россию в целях последующего сбыта на территории Северо-Западного федерального округа», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что члены группировки являются россиянами и осуществляли поставки наркотиков в Россию систематически. Кроме 173 килограммов гашиша, примерно 1,8 килограмма кокаина, 5 тыс.таблеток 2С-В и 1,1 килограмма амфетамина, правоохранительные органы изъяли пистолет-пулемет «Скорпион», два карабина «Сайга», три пистолета «Glock», патроны, несколько гранат и шесть транспортных средств. Против задержанных возбудили два уголовных дела.

Ранее ФСБ прекратила деятельность четырех членов «спящей ячейки» террористической группировки «Исламское государство», члены которой планировали осуществить в столице несколько терактов.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.