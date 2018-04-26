В Москве открылся сезон фонтанов

В Москве открылся сезон работы городских фонтанов, передает агентство городских новостей «Москва».

«Сегодня в городе открываются по традиции все фонтаны. Городская система объединяет около 600 фонтанов. <...> Сегодня мы открываем сезон фонтанов открытием нового фонтана на Биржевой площади», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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Он отметил, что только за последние восемь лет в Москве появилось приблизительно 200 новых фонтанов - это фонтаны во дворовых территориях, парках, скверах, на центральных площадях и улицах.

8 апреля на Тверской площади в тестовом режиме запустили фонтан. Перед этим рабочие почистили все механизмы, заменили светильники и проверили устройство на прочность.