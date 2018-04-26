Росздравнадзор призвал граждан воздержаться от косметических процедур на дому

Росздравнадзор в связи с возросшим числом осложнений у пациентов после косметологических процедур дал рекомендации по выбору лечебных учреждений, сообщает пресс-служба ведомства.

«В последнее время специалисты, оказывающие хирургическую и терапевтическую медицинскую помощь, констатируют возросшее количество осложнений у пациентов после проведения косметических услуг ненадлежащего качества. Наиболее частыми осложнениями инъекционных косметологических процедур являются воспалительные и аллергические реакции, гнойные абсцессы, язвы, дефекты кожных покровов», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что необходимым условием является наличие лицензии на медицинские услуги по адресу их оказания.

«Получение косметологических услуг на дому и вне адреса, указанного в лицензии, формируют серьезную угрозу причинение вреда жизни и здоровья», — говорится в сообщении.

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