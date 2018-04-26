Полиция изъяла у москвички 150 грамм героина

В районе Ясенево сотрудники полиции изъяли у жительницы столицы 150 грамм героина, передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по городу.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 40-летнюю москвичку, подозреваемую в хранении наркотических средств. При обыске в квартире на ул. Голубинская, где проживает задержанная, оперативники обнаружили и изъяли сверток с веществом, которое согласно проведенному исследованию было признано наркотическим средством — героином, общей массой 150 грамм», — говорится в сообщении ведомства.

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В данный момент женщина находится под подпиской о невыезде. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 228 УК России.

Ранее сообщалось, что россиянин попытался провести в Белоруссию 36 кг гашиша в бензобаке.