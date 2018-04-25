Киев объявил в розыск тысячи оставшихся в Крыму украинцев

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск около шести тысяч человек, которые несли службу и остались на территории Крыма после отвода с полуострова украинских военных частей, передает РИА «Новости».

«Объявлены в розыск 5,8 тысячи человек, которые несли службу и остались в Крыму после отвода военных частей», — сообщили в министерстве.

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Также сообщается, что Национальная полиция Украины также создала реестр участников самообороны Крыма.

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел России раскритиковали попытки проинспектировать Крым в рамках проверок Украины. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поездки крымчан через границу с полуостровом опасны и чреваты проблемами.