Полиция задержала открывшего стрельбу в Далласе

Carlo Allegri/Reuters

Полиция задержали подозреваемого, открывшего стрельбу в американском городе Даллас, сообщает телеканал ABC News.

По предварительной информации, мужчину задержали после продолжительной автомобильной погони.

Подозреваемым оказался 29-летний Армандо Хуарес, с ним была задержана женщина, личность которой пока неизвестна.

Реклама

В Далласе неизвестный открыл стрельбу, в результате которой пострадали три человека. Среди пострадавших — двое сотрудников полиции.

Раненые полицейские находятся в больнице в тяжелом состоянии.