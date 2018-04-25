Полиция задержала открывшего стрельбу в Далласе
Полиция задержали подозреваемого, открывшего стрельбу в американском городе Даллас, сообщает телеканал ABC News.
По предварительной информации, мужчину задержали после продолжительной автомобильной погони.
Подозреваемым оказался 29-летний Армандо Хуарес, с ним была задержана женщина, личность которой пока неизвестна.
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В Далласе неизвестный открыл стрельбу, в результате которой пострадали три человека. Среди пострадавших — двое сотрудников полиции.
Раненые полицейские находятся в больнице в тяжелом состоянии.