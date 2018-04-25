Застрявшие в ОАЭ приморские моряки подали сигнал SOS из-за больных на борту

Экипаж судна «Кристал Ист», арестованного в ОАЭ, подал сигнал SOS из-за необходимости госпитализации нескольких моряков, передает РИА «Новости».

Танкер «Кристал Ист» компании-банкрота находится в ОАЭ с июня 2017 года. На борту изначально находились семь членов экипажа, которые не могли уехать из-за отсутствия паспортов и денег. В декабре 2017 года экипаж судна «Кристал Ист» вернулся в Приморье. Позже в ОАЭ им прилетела замена. Новый экипаж с прошлой недели просит помощи с возвращением на родину, так как моряки сидят на судне без топлива и электричества.

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«Накануне моряки подали сигнал бедствия в связи с тем, что на судне есть заболевшие. Никто не отреагировал. Связались с генконсульством России в ОАЭ с просьбой оказать содействие, но получили отказ, поскольку, по словам консула, у него нет полномочий на это. На судно выезжал врач, осмотрел больных. И сейчас мы пытаемся принять какие-то меры», — сказал представитель компании.

По его словам, на судне «Кристал Ист» четверо больных. У одного — высокое давление, боли в сердце и проблемы с легким, у второго — боли в сердце, у третьего — боли в желудке, четвертый — с повышенным давлением и болями в сердце.

«Когда этот экипаж набирали на работу, то всех ставили в известность о проблемах компании. Но многие моряки — пенсионного или предпенсионного возраста. Тогда выбора у нас не было, мы были вынуждены заменить экипаж», — сказал он.

По словам управляющего, сейчас на судне есть вода и еда. Также привезли дизель-генератор и топливо, чтобы запустить кондиционер.