В аэропорту Рио-де-Жанейро обнаружили 100 кг героина

Таможенники аэропорта Рио-де-Жанейро обнаружили около 50 кг взрывчатки и 100 кг героина в грузе из Китая, передает РИА «Новости».

Груз был задержан в аэропорту еще в сентябре прошлого года из-за проблем с документами, однако только теперь таможня решила проверить его содержимое.

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В итоге проверки вместо заявленных химических веществ для производства медицинских капель в бочках были найдены наркотики и взрывчатка.

В декабре 2017 года в Тихом океане американские военные спасли морскую черепаху, которая запуталась среди тюков с кокаином.

Отмечается, что животное было спасено в ходе 68-дневной операции по борьбе с наркотиками. Представители береговой службы выяснили, что черепаха запуталась в «тайнике с наркотиками», где находилось 800 кг кокаина стоимостью $53 млн.