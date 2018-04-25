Неизвестный открыл стрельбу в Далласе

В американском городе Даллас неизвестный открыл стрельбу, в результате которой пострадали три человека. Об этом местная полиция сообщила в своем твиттере.

Среди пострадавших — двое сотрудников полиции.

«Мы можем подтвердить, что два офицера полиции Далласа были тяжело ранены. Мы предоставим подробную информацию позже. Пожалуйста, молитесь за наших офицеров и их семьи», — говорится в сообщении.

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В результате стрельбы пострадал ещё один человек, «состояние которого пока неизвестно».

Ранее сообщалось, что мужчине, который 22 апреля в обнаженном виде открыл огонь у кафе в американском штате Теннесси, предъявлены обвинения.