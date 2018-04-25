Около Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 4,5

Около Новороссийска зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, очаг землетрясения залегал на глубине 80 км.

Подземные толчки были зафиксированы в 20.47.

Накануне в результате землетрясения на юге Турции пострадали 39 человек.

Также в Тихом океане у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. Как сообщает МЧС, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет, угроза цунами не объявлялась.