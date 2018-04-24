В Дагестане в ходе перестрелки ликвидировали двух боевиков

В Дагестане в ходе режима КТО (контртеррористической операции) нейтрализовали двух боевиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на НАК.

Как отмечается, боевики были обнаружены в лесополосе рядом с селом Чинар.

«На предложение сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия. В результате скоротечной перестрелки оба бандита нейтрализованы. По имеющимся данным, они являлись приверженцами одной из международных террористических организаций и готовились совершить теракт на майские праздники», — говорится в заявлении.

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По имеющимся данным, на месте операции также были обнаружены гранатомет, автомат, граната, патроны и другое боевое снаряжение. В ходе операции никто не пострадал.

Ранее Следственный комитет России опубликовал видео предыдущей контртеррористической операции в Дагестане, во время которой были нейтрализованы девять бандитов.