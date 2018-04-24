В Уфе арестовали организатора центра «Свидетелей Иеговы»

В Следственном комитете России заявили, что в Уфе был арестован местный житель, ему предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По версии следствия, с октября по ноябрь 2017 года, местный житель организовал в городе Уфе ячейку религиозного объединения «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», деятельность которого запрещена на территории России решением Верховного Суда Российской Федерации и движение признано экстремистским. При обысках в жилище арестованного обнаружена литература запрещенного толка», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также подчеркнули, что ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации).

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.

В августе прошлого года Министерство юстиции России внесло «Свидетелей Иеговы» в перечень незаконных организаций.