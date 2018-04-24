Стало известно, когда Улюкаев отправится в колонию

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Экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, которого приговорили к восьми годам тюремного заключения, могут перевезти в колонию до начала майских праздников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.

«Улюкаева могут этапировать в самое ближайшее время. Фактически уже на следующей неделе. Это в интересах ФСИН. Да и держать его в СИЗО на данный момент не целесообразно. Апелляция уже закончилась, документы о вступлении приговора в силу уже должны быть в СИЗО, и поэтому уже наверняка начат процесс подготовки его к этапированию», — заявил Мельников.

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Он добавил, что для дальнейших судебных действий бывшего министра вряд ли будут привозить в столицу, вместо этого будут использовать видеосвязь.

«Это сейчас общепринятая норма, и поэтому вряд ли его будут возить туда-сюда просто, чтобы еще раз допросить в суде», — отметил Мельников.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд изменил приговор бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.