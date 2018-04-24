«Известия»: в Совфеде предложили ввести штрафы за публичную ложь

В Совете Федерации разрабатывают поправки в КоАП за распространение недостоверной информации, например, за публичную ложь. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на автора инициативы, сенатора Ирину Гехт.

По ее словам, инициатива призвана защитить россиян от паники, которую вызывают недостоверные новости.

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«Мы с экспертами и общественниками сейчас обсуждаем, как прописать эту норму в Административном кодексе. Чтобы люди взвешивали, что говорят, и лишний раз не играли на эмоциях, а давали объективную оценку», — отметила Гехт.

Автор инициативы отметила, что штраф в 50-100 тыс. руб. был бы достаточно серьезным наказанием. При этом Гехт признала, что зачастую определить критерии недостоверной информации достаточно сложно.