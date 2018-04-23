Мужчина умер на митинге в Ереване

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На митинге оппозиции в Армении скончался мужчина. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на минздрав страны.

Как сообщается, причиной смерти стал сердечный приступ.

«К сожалению, спасти жизнь 36-летнего мужчины не удалось несмотря на немедленную госпитализацию. Реанимационные работы и на пути в больницу, и в госпитале не дали положительных результатов», — рассказали в минздраве.

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В ведомстве уточнили, что у мужчины ранее была диагностирована сердечная недостаточность.

В понедельник, 23 апреля, премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне протестов.