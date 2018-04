В США задержали «голого стрелка» из Теннесси

Полиция города Нэшвилл в штате Теннесси задержала мужчину, который 22 апреля в обнаженном виде открыл огонь у кафе. Об этом сообщается в твиттере правоохранительных органов.

«[Подозреваемый в убийстве] Тревис Рейнкинг был задержан несколько минут назад», — написали полицейские в твиттере.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли 4 человека, еще двое получили ранения.

Также ранее телеканал NBC сообщал, что стрелявший в Теннеси пытался встретиться с Трампом. По данным телеканала, в июле прошлого года он был задержан Секретной службой США при пересечении внешнего барьера безопасности Белого дома. В результате инцидента у него было конфисковано оружие, впоследствии он также был лишен лицензии на владение оружием.

BREAKING: Travis Reinking apprehended moments ago in a wooded area near Old Hickory Blvd & Hobson Pk. pic.twitter.com/00ukga37s6