На учеников столичной школы упал потолок

В гимназии № 1526 на юге Москвы произошло обрушение подвесного потолка, дети получили ссадины. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на родителей одного из учеников.

«Серьезных травм у детей не было – ссадины, царапины, порезы. Конечно, это неприятно. Может быть, это даже психологический момент, потому что когда обрушился потолок, включилась сигнализация и дети больше даже испугались, чем какие-то телесные повреждения получили. Это пятый класс, детям 11-12 лет», — рассказали родители.

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Как отмечается, после обследования у школьников не диагностировали сотрясений мозга.

В администрации учреждения агентству «Москва» рассказали, что в результате инцидента никто не пострадал. Там добавили, что гимназия работает в штатном режиме.