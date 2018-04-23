Путин предоставил российское гражданство 40 иностранцам

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 40 иностранцев получили российское гражданство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Уточняется, что российское гражданство получили по шесть уроженцев Афганистана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, а также пятеро уроженцев Украины, трое — Азербайджана, по двое — Армении и Казахстана, по одному уроженцу Вьетнама, Туркмении, Марокко и Белоруссии.

В указе говорится, что лица приобретают гражданство со дня принесения каждым из них присяги гражданина России. Исключение — несовершеннолетние: дети вступают в гражданство одновременно с принесением присяги их родителем.