В Москве установили бюст Бориса Ельцина

В Москве установили бюст первого российского президента Бориса Ельцина, передает РИА «Новости».

Как отмечается, его создателем является скульптор Зураб Церетели. Бюст находится на «Аллее правителей» в Российском военно-историческом обществе.

«Самое главное, о чем нельзя не сказать, что не может отрицать никто — то, что именно при Борисе Николаевиче мы получили свободу, получили возможность самостоятельно делать свой выбор, определять свою судьбу», — заявил министр культуры Владимир Мединский во время церемонии открытия.

Реклама

Он добавил, что при Ельцине были созданы основы российской политической системы, а также принята Конституция и заложены принципы современной государственности.

Ранее сообщалось, что памятную табличку политику Борису Немцову установили на доме на улице Малая Ордынка.