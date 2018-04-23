В Ереване возобновились акции протеста

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В Ереване возобновились шествия протестующих против избрания премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна, передает РИА «Новости».

Сообщается, что шествия проводят несколько групп протестующих. Одна из них начала акцию протеста у здания Ереванского государственного университета.

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По словам Рустама Бадасяна, адвоката одного из лидеров движения, депутата Никола Пашиняна, задержанного в ходе протестов, его местонахождение на данный момент неизвестно, передают «Новости Армении».

«Никол Пашинян не в Севанском отделе, следователь по телефону подтверждает сведения, приезжаю в отдел, в отделе говорят – в течение дня был, сейчас не здесь. На вопрос где ответа нет. Кто увез, тоже нет ответа и так без конца», — сообщил Бадасян.

В Армении десятый день продолжаются массовые протесты против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате референдума 2015 года страна перешла к парламентской форме правления. Саргсян был избран президентом в 2008 году и переизбран на второй срок в 2013-м.

«Газета.Ru» следила в режиме онлайн за протестной акцией в Центре Еревана 22 апреля, в которой по неофициальным данным приняли участие более 100 тысяч человек.