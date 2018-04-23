Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в жилой дом в Челябинске

В Челябинске разыскивают неизвестного, который бросил бутылку с зажигательной смесью в квартиру на первом этаже жилого дома, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области, передает РИА «Новости».

«Ночью 23 апреля неустановленное лицо бросило емкость с зажигательной смесью в квартиру на первом этаже жилого дома по улице Образцова в Центральном районе Челябинска. При тушении пожара ожоги получили братья 7 и 10 лет, взрослые сумели потушить пожар. Детям оказана необходимая медицинская помощь», — сообщили в СК.

Сообщается, что по факту произошедшего сотрудниками следственных органов было заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, проводятся розыскные мероприятия. В ГУ МВД подтвердили информацию о произошедшем, однако не уточнили обстоятельства и причины.