Госдеп осудил теракт в Кабуле

Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты решительно осуждают теракт в Кабуле. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«От имени правительства США я решительно осуждаю сегодняшнее нападение смертника на центр регистрации избирателей в Кабуле, в результате чего погибли около 60 человек и получили ранения еще 100», — говорится в сообщении.

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Он также подчеркнул, что США остаются привержены делу по уничтожению террористической организации «Исламское государство».

Ранее СМИ сообщили, что число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 48 человек.

Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка «Исламское государство».

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.