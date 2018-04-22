Спецслужбы Польши задержали организаторов концерта в честь дня рождения Гитлера

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали двоих организаторов концерта неофашистских музыкальных групп в честь дня рождения Адольфа Гитлера. Об этом сообщил представитель польской прокуратуры, передает РИА «Новости».

«В результате операции сотрудников Агентства внутренней безопасности два человека были задержаны. Это главные организаторы концерта неофашистских групп», — рассказал представитель ведомства.

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По его словам, сам концерт в итоге не состоялся.

Отмечается, что в операции приняли участие около 300 сотрудников правоохранительных органов. Они изъяли баннеры и флаги с неофашистской символикой.

В понедельник, 23 апреля, задержанных доставят в прокуратуру, где им предъявят обвинения.