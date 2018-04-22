На Украине задержали разыскиваемого за взяточничество россиянина

Украинские пограничники задержали в Одесской области россиянина, который находился в международном розыске. Об этом сообщается на сайте госпогранслужбы Украины.

«При осуществлении мер контроля в пункте пропуска «Платоново» пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске. Мужчину разыскивали на родине для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий», — говорится в сообщении.

Реклама

Имя российского гражданина не уточняется. Задержанного мужчину передали украинской полиции.

Пограничники также проинформировали о задержании украинское бюро Интерпола.