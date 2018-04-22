В Рыбинске обрушилась крыша супермаркета

Прокуратура проверяет обстоятельства обрушения крыши супермаркета в Рыбинске Ярославской области, передает РИА «Новости».

«Прокуратура Ярославской области проводит проверку по факту повреждения крыши в супермаркете «Дикси» в Рыбинске», — говорится в сообщении.

Реклама

В результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что по результатам проверки будет дана оценка соблюдению норм законодательства при строительстве супермаркета, а также в процессе его эксплуатации. Кроме того, проводится доследственная проверка по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «халатность».

В марте в Подмосковье под тяжестью снега рухнула крыша строящегося катка. Обрушение кровли произошло на площади 500 кв. м. в населенном пункте Первомайский.