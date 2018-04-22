Священники встали между демонстрантами и полицией в Ереване

Священнослужители встали между демонстрантами и полицейскими на центральном проспекте Еревана. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, когда демонстранты начали приближаться к полицейскому оцеплению на проспекте Маштоца, между ними встали священники. Полицейские обратились к священнослужителям с просьбой убедить митингующих разойтись по домам.

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В воскресенье, 22 апреля, в Ереване прошло шествие оппозиции, которая недовольна переизбранием на пост премьера бывшего президента Сержа Саргсяна.

Саргсян и лидер оппозиции депутат Никола Пашинян попробовали провести переговоры, однако армянский премьер прервал их через три минуты.

Позднее полиция задержала Пашиняна и применила спецсредства к демонстрантам. Однако затем армянские полицейские опровергли задержание, заявив, что лишь «удалили» лидера оппозиции.