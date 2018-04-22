Во Франции эвакуировали Мон-Сен-Мишель из-за угроз

Во Франции жандармерия эвакуировала людей с острова Мон-Сен-Мишель после того, как неизвестный мужчина выкрикнул угрозы в адрес полиции, сообщает France Info .

По данным портала, неизвестный утром выкрикнул «Я убью полицейского». В настоящее время его разыскивает полиция.

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«Он высказал конкретную угрозу в адрес сил безопасности, стоя около кафе, и позже его видели в пределах города», — сказал глава местной полиции Жан-Марк Сабате.

Мотивы мужчины неизвестны. Кроме того, у полиции нет данных, имеет ли он при себе оружие.

Аббатство Мон-Сен-Мишель, расположенное на небольшом острове неподалеку от морского берега на границе Бретани и Нормандии, является одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции.